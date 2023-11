(Di giovedì 16 novembre 2023) Con un apposito decreto, il Ministro del lavoro ha rivalutato le prestazioni economiche nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2023 e ha stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita. Sulla base di tali importi, con la circolare n. 47 dell’8 novembre 2023, l’ha di conseguenza aggiornato idi retribuzione imponibile per ildeida variare secondo la rivalutazione delle rendite. Vediamo, quindi, nello specifico che cosa cambia e quali sono i nuovi parametri di riferimento. Comegli importi Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (DM n. 891 del 21 giugno 2023) ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall’nel settore industria e, con decorrenza 1° luglio 2023, ...

Rinnovo patente : cambiano le età per guidare - svelati i nuovi limiti

Manovra - ecco la bozza : sale l’importo minimo per l’anticipo della pensione - cambiano i limiti per le rivalutazioni. Sgravi alle mamme fino a 3mila euro senza tetto al reddito

Manovra - ecco la bozza : sale l’importo minimo per l’anticipo della pensione - cambiano i limiti per le rivalutazioni. Sgravi alle lavoratrici con figli fino a 3mila euro senza tetto al reddito

Manovra - ecco la bozza : sale l’importo minimo per l’anticipo della pensione - cambiano i limiti per le rivalutazioni. Arriva quota 104 con penalizzazioni

È l'Italia in un solo personaggio, che lo spinge a superare i suoi, che lo porta a diventare ... Anche questo discorso di solito lo si fa per Djokovic, ma i tempi, e non sarà un caso che ...

Cambiano i limiti per il calcolo dei premi assicurativi INAIL: i dati aggiornati QuiFinanza

Come funzionano i limiti di velocità di Google Maps Motor1 Italia

Sulla base di tali importi, con la circolare n. 47 dell’8 novembre 2023, l’INAIL ha di conseguenza aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare ...Cambia il regolamento dopo 15 anni. L’assessore Trapanese: “Regole più flessibili per aiutare persone e associazioni” ...