Caltanissetta | denunciati i 17 attivisti 5 stranieri che bloccarono il pullman di migranti da rimpatriare

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 16 novembre 2023) Hanno bloccato ildella Polizia che stava trasferendo per il rimpatrio alcunitrattenuti al Cpr di Pian del Lago, a. Adesso per 17è scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e manifestazione non autorizzata.i 17 cheildiL’episodio è avvenuto martedì scorso quando il gruppo ha bloccato il mezzo di trasporto con ilungo la strada provinciale 5 alla periferia della città. E duesi sono incatenati al. Sul posto sono intervenuti subito diversi equipaggi delle Volanti, della Digos e della Squadra mobile che hanno bloccato i ...