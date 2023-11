Calhanoglu ancora fuori con la Turchia! Il motivo dell’assenza

Leggi su inter-news

(Di giovedì 16 novembre 2023) Hakanindisponibile per la squadra di Vincenzo Montella. Di seguito ildel calciatore dell'Inter spiegato dalla Federazione di calcio della Turchia. COMUNICATO – Il nostro capitano Hakan Çalhano?lu non ha potuto prendere parte all'allenamento della nostra Nazionale ieri e oggi a causa di un'infezione alle vie respiratorie superiori. Considerando il suo stato di salute e l'informazione che sua moglie, che aspetta un bambino, è molto vicina al parto, il nostro giocatore nazionale è stato escluso dalla rosa dei giocatori a disposizione.