Calendario ATP Finals 2023 oggi in tv | orari 16 novembre | programma Rai2 | Sky e Supertennis

(Di giovedì 16 novembre 2023) Sesta giornata di ATPin quel del PalaAlpiTour di Torino. Torna in campo il girone verde nel torneo di singolare, con due partite che promettono di regalare tantissimo spettacolo, soprattutto per i colori italiani, e che porranno fine al percorso dei tennisti di questo raggruppamento nella fase a precedere le semifinali dell’evento. LA DIRETTA LIVE DI DJOKOVIC-HURKACZ DALLE 14.30 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUNE DALLE 21.00 Non prima delle 14.30 Novak Djokovic scenderà in campo contro la riserva Hubert Hurkacz e vorrà assicurarsi il successo. La sconfitta contro Jannik Sinner di due giorni fa non permetterà al n.1 del mondo di starci troppo a pensare, avendo il rischio di affrontare un avversario che non avrà nulla da perdere e pericoloso su una superficie così rapide. Non prima dalle 21.00 sarà la volta di Jannik Sinner contro il danese Holger Rune. Una partita ...