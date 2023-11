Calciomercato Napoli | un ragazzo danese nel mirino | la nuova scommessa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 16 novembre 2023) Lavori in corso sempre e comunque. La società campione d’Italia è in costante movimento e non si accontenta della grande stagione vissuta lo scorso che ha portato, certamente a sorpresa, i partenopei a dominare la Serie A vedendoli protagonisti, anche, in Champions League fino ai quarti di finale, poi persi contro la connazionale Milan. Gli ottimi risultati sono passati, soprattutto, dalle ultime sessioni diche ilha costruito: Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo, e Luciano Spalletti, adesso Commissario Tecnico della Nazionale italiana, non sono più all’ombra del Vesuvio e al loro posto sono arrivati Mauro Meluso e il tanto discusso Rudi Garcia. Tra alti e bassi, questa annata non sta soddisfacendo appieno una piazza che qualche mese fa ha vissuto una gioia irrefrenabile: i tifosi si aspettano mosse interessanti, non a caso, ...