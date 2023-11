Calciomercato Lazio | nuovo obiettivo per il reparto avanzato

(Di giovedì 16 novembre 2023) Laavrebbe individuato l’eventuale sostituto di Pedro che non ha ancora rinnovato il proprio contratto in scadenza: nel mirino un giovane esterno brasiliano. Dopo il pareggio a reti inviolate contro la Roma nel derby della Capitale, laaffronterà la Salernitana in trasferta nel prossimo turno di Serie A al rientro dalla sosta. I Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Calciomercato Inter - nome a sorpresa per l’attacco : è una rivelazione!

Calciomercato - Gnonto in uscita dal Leeds : Everton interessato - ci pensano anche Roma e Lazio

Calciomercato Milan – Sfida all’Arsenal per la rivelazione dell’Athletic

Commenta per primo Alessio Romagnoli , difensore della, ha rilasciato una lunga intervista al portale cittaceleste.it : 'Per me indossare la maglia dellasignifica coronare il sogno che avevo da bambino, è un orgoglio e un'emozione, qualcosa anche difficile da spiegare'. OCCASIONE- 'È una cosa durata diverso tempo. È sempre stato un mio ...

Calciomercato Lazio | Colpani nel mirino: nell'affare può finire... La Lazio Siamo Noi

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, dopo aver parlato, tra i tanti temi trattati, anche di Sana Fernandes, Federico Pastorello si è espresso anche ...Il difensore biancoceleste si racconta parlando del suo passato in giallorosso e non solo: "Dico grazie a Mihajlovic e Bruno Conti" ...