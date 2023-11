Calciomercato Fiorentina | occasione a gennaio | pronto l’accordo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 16 novembre 2023) Un problema da risolvere, assolutamente, neldella. Un vuoto che si è creato dopo gli infortuni, davvero sfortunati, occorsi a Dodò e Michael Kayode che hanno lasciato scoperta la fascia di Vincenzo Italiano. Nelle trattative invernali, che riapriranno prontamente nel mese di, gli uomini viola saranno chiamati a reperire una toppa da mettere in rosa. Un giocatorealla battaglia, quindi, da poter utilizzare almeno in campionato. E che costi relativamente poco. Nelle ultime ore, un profilo perfetto sembra essersi materializzato come grande possibilità: l’operazione farebbe davvero felici tutte le parti chiamate in causa., bisogna correre ai ripari: Holm in prestito nelle trattative invernali? (Credit foto – Getty ...