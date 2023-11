Calcio | Spalletti ' Totti? Mai smesso di abbracciarlo'

**Calcio : Spalletti - 'con Totti non poteva esserci occasione migliore per ritrovarci'**

Non ho mai smesso di abbracciarlo" Lo ha detto Luciano, ct della nazionale, alla vigilia della sfida con la Macedonia del Nord raccontando la pace tra lui e l'ex capitano della Roma andata ...

Pace tra Totti e Spalletti. Quel che sembrava inconciliabile, oggi si è sciolto in un lungo ed emozionato abbraccio. Tra Spalletti e Totti, dopo le furiose incomprensioni che hanno accompagnato il ...In vista della sfida tra Italia e Macedonia del Nord, importante per guadagnare il pass per Euro 2024, il commissario tecnico degli azzurri Luciano Spalletti ha parlato ... questa giostra da Lunapark ...