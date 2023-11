Calcio | Spalletti | ' Roma può darci una spinta in più'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023), 16 nov. - (Adnkronos) - Vincere con la Macedonia del Nord – mai battuta nei due precedenti in casa - per poter affrontare lo scontro diretto di lunedì con l'Ucraina avendo due risultati su tre a disposizione. È questo il primo obiettivo della Nazionale, attesa da 180 minuti decisivi per la qualificazione a Euro 2024. Domani (ore 20.45, diretta su Rai 1 - arbitra il tedesco Zwayer) allo Stadio Olimpico digli Azzurri andranno a caccia dei tre punti contro un'avversaria che non ha più speranze di raggiungere la fase finale dell'Europeo, ma che nella sua storia recente ha già dimostrato di sapere come farci male. Dopo il primo e unico successo ottenuto a Skopje nell'ottobre 2016 (3-2 in rimonta con gol di Belotti e doppietta di Immobile), l'Italia infatti non ha più vinto. Nell'ottobre 2017 a Torino Trajkovski rispose a Chiellini, fermando gli ...