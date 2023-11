Calcio Scommesse | indagato anche Florenzi

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 16 novembre 2023) Lo scandalo si allarga Dopo Fagioli, Tonali, ZanioloAlessandro, attuale calciatore del Milan ed ex della Roma ènell’inchiesta per ildalla procura a Torino per esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, reato punito dall’art 4 della legge 401 del 1989. Stando a quanto riporta Ansa, in base a quanto si apprende gli è contestato l’esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. Da capire se il calciatore, come nel caso di Fagioli o Tonali abbia scommesso sulle partite die sulla sua stessa squadra. O, se come per Zaniolo abbia solo utilizzato delle piattaforme illegali per scommettere su altri sport. Le possibili pene perPer il momento ...