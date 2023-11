Calcio | Scommesse Gravina Florenzi? No condizioni per preoccuparsi

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 16 novembre 2023) "E' uno dei casi che ho letto sulla stampa". ROMA - "è uno dei casi che ho letto sulla stampa. Non mi sembra ci siano leche possono destare preoccupazione. Non abbiamo notizie specifiche circa la parte sportiva quindi non siamo stati informati di posizioni negative per quanto ci