Calcio scommesse | Florenzi indagato nella stessa inchiesta di Zaniolo | Fagioli e Tonali | accusati di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

(Di giovedì 16 novembre 2023) Alessandrodai pm di Torino per il caso diillegali. Il calciatore del Milan, in passato alla Roma, è accusato dididio di. Di fatto ladi Nicolò, Sandroe Nicolò. La fattispecie contestata è, i

, indagato Alessandro Florenzi. Rischia una maxi squalifica Lo scandalo delleillegali nelnon é finito. C'è un altro indagato ed è un nome grosso, si tratta del terzino destro del Milan Alessandro Florenzi . Il giocatore sarà ascoltato in Procura a Torino nei ...

Scommesse su siti illegali: anche Florenzi indagato dai pm di Torino La Gazzetta dello Sport

Calcioscommesse, l'inchiesta si allarga: indagato anche Alessandro Florenzi AGI - Agenzia Italia

Anche Alessandro Florenzi finisce nell’inchiesta sulle scommesse nel calcio. il calciatore di Milan, ex capitano della Roma e campione d’Europa con la maglia dell’Italia nel 2021, è indagato dalla ...Le prime pagine sportive dei quotidiani in edicola oggi, mercoledì 15 novembre, riguardano in particolare il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli, sul caso scommesse che ha coinvolto ...