Calcio | Nazionale | Bastoni torna a casa | febbre per Vicario | convocati Mancini e Carnesecchi

(Di giovedì 16 novembre 2023) Roma, 16 nov. (Adnkronos) - A seguito degli esami strumentali effettuati stamani, che hanno confermato "un risentimento muscolare al polpaccio destro, il difensore Alessandroè stato ritenuto non idoneo a sostenere gli impegni con lae farà pertanto rientro al club di appartenenza. Ulteriori approfondimenti verranno effettuati dallo staff medico dell'Inter". Lo rende noto la Figc. In sostituzione, il Ct Luciano Spalletti ha convocato il difensore della As Roma Gianlucache si aggregherà alla squadra in serata nella capitale. Inoltre nella notte, il portiere Guglielmo"ha accusato un leggero stato febbrile. Pertanto, a scopo cautelativo, è stato convocato il portiere dell'Atalanta Marcoche raggiungerà Coverciano nella tarda mattinata".