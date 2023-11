(Di giovedì 16 novembre 2023) Domani, alle 20.45, laitaliana diè chiamata a un impegno molto importante. Gli azzurri affronteranno allo Stadio Olimpico diladel Nord nel penultimo impegno del proprio raggruppamento delle qualificazioni agli Europei 2024. Gli uomini disono chiamati a centrare il bersaglio grosso, in modo da affrontare a Leverkusen gli ucraini (lunedì 20 novembre) senza l’assillo della vittoria a tutti i costi. Nel caso di successo domani sul rettangolo verde capitolino, la compagine tricolore avrà a disposizione due risultati su tre (vittoria o pareggio). Chiaramente, sarà una partita particolare. Il riferimento è a quanto accaduto nel marzo 2022, nella semifinale del playoff per la qualificazione ai Mondiali in Qatar, quando gli azzurri furono ...

Spalletti, dopo l'incontro all'ospedale Bambino Gesù con Francesco Totti , parla ai cronisti alla vigilia di Italia - Macedonia del Nord. La sfida è in programma domani sera allo stadio ...

Calcio, Luciano Spalletti: "La Nazionale sta bene, il pubblico di Roma ci aiuterà contro la Macedonia" OA Sport

Luciano Spalletti suona la carica: "Serve un'Italia all'altezza della ... Eurosport IT

Luciano Spalletti, dopo l'incontro all'ospedale Bambino Gesù con Francesco Totti, parla ai cronisti alla vigilia di Italia-Macedonia del Nord. La sfida è in programma domani sera allo stadio Olimpico ...In conferenza stampa anche Chiesa: "Loro evocano brutti ricordi ma dobbiamo per forza raggiungere l'obiettivo" Luciano Spalletti è carico in vista del primo "spareggio" per la qualificazione diretta ...