Calcio | Federico Chiesa | “Una partita in cui dobbiamo dare il massimo”

(Di giovedì 16 novembre 2023) Domani, alle 20.45, la Nazionale italiana diè chiamata a un impegno molto importante. Gli azzurri affronteranno allo Stadio Olimpico di Roma la Macedonia del Nord nel penultimo impegno del proprio raggruppamento delle qualificazioni agli Europei 2024. Gli uomini di Luciano Spalletti sono chiamati a centrare il bersaglio grosso, in modo da affrontare a Leverkusen gli ucraini (lunedì 20 novembre) senza l’assillo della vittoria a tutti i costi. Nel caso di successo domani sul rettangolo verde capitolino, la compagine tricolore avrà a disposizione due risultati su tre (vittoria o pareggio). Chiaramente, sarà unaparticolare. Il riferimento è a quanto accaduto nel marzo 2022, nella semifinale del playoff per la qualificazione ai Mondiali in Qatar, quando gli azzurri furono clamorosamente sconfitti a Palermo e quindi estromessi dalla fase ...