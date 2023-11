Calciatori laureati | Stendardo | “Nessuno ti porta via la cultura | il campo invece è a tempo”

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 16 novembre 2023) (Adnkronos) – "Ho sempre detto che il calcio è un contratto di lavoro adeterminato, però bisogna pensareche la, la formazione è qualcosa chemai potràrti via". Lo dice all'Adnkronos l'ex difensore della Lazio e attuale tecnico della squadra della Luiss Guglielmo, avvocato e docente del corso di diritto sportivo "Il giurista entra in" dell'ateneo privato romano. L'occasione per parlare die alta istruzione, non proprio un'accoppiata consueta, è la fresca laurea in Psicologia del capitano del Cagliari, Nicolas Viola, che a 32 anni ha conseguito la triennale. "Lo studio è una certezza, mentre lo sport è un qualcosa che educa, con dei valori precisi. Noi abbiamo fatto uno studio e viene fuori ...