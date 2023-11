Brigitte Macron si confida | “La storia con Emmanuel? Per me era qualcosa di proibitivo”

Leggi su fattidipaese

(Di giovedì 16 novembre 2023) (Adnkronos) – "Esercito l'influenza che una moglie può avere sul proprio marito". Ad affermarlo è, la moglie del presidente della Repubblica francese, che sisulla sua vita privata al mensile 'Paris Match' che gli dedica la copertina. Il primo incontro con, classe '77, è successo 27 anni fa, all'epoca era uno degli studenti di. Riferendosi alla sua love story con il futuro presidente della Francia,spiega: "Ero molto confusa. Al momento della morte di mio padre, fui travolto da un uragano interiore. Per me, un ragazzo così giovane, eradoveva andare a Parigi. Pensavo che si sarebbe innamorato di una persona della sua età. Non è successo. Non ho mai più ...