(Di giovedì 16 novembre 2023) Cosa dicono i meteorologi Per la meteorologa Marcia Ceabra il 'novembre atipico' a Brasilia e in diversi Stati brasiliani, con temperature più elevate e minori precipitazioni, è 'causato da El Ni&...

Infortunio Neymar - paura nella notte in Uruguay-Brasile : fuori in barella

Formula1 - Norris in pole nella Sprint in Brasile

LIVE F1 - GP Brasile 2023 in DIRETTA : Verstappen non lascia nulla nella Sprint Race - Leclerc risale e supera Hamilton

... in Italia non si respira El Niño Secondo una recente ricerca di Inment, il clima in... sta per entrarefase più intensa del suo ciclo. La sua spinta, alterata da un clima ...

Incendi fuori controllo nelle zone umide del Brasile Internazionale

Brasile nella morsa del caldo estremo, a Rio de Janeiro percepiti 58,5 gradi TGCOM

Senza Neymar, la nazionale brasiliana si affiderà ad altri giocatori per guidare la squadra allenata da Fernando Diniz in campo contro Colombia ...Caserta - L’attuazione del presidenzialismo e del federalismo nell'esperienza brasiliana e l’impatto di queste due riforme sugli equilibri e sul funzionamento ...