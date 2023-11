Brasile | Diniz incorona Endrick | «Può diventare una leggenda»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 novembre 2023) Le parole di Fernando, ct del, sulla prima convocazione in nazionale del giovane talentoFernando, nuovo ct del, ha parlato diin conferenza stampa. PAROLE – «Abbiamo fatto una chiacchierata, ma gli avevo già parlato all’arrivo. È un giocatore davvero speciale, alla sua età è raro fare ciò che già ha fatto, gli si aprono spazi per un futuro davvero luminoso. L’ho chiamato per i suoi meriti e per il suo enorme potenziale futuro. Contribuirò per quanto posso, ma con i limiti dell’allenatore della Nazionale. Qui abbiamo 24 giocatori a cui prestare attenzione. È stato molto ben nutrito di nozioni al Palmeiras da Abel Ferreira e dallo staff. Ma dobbiamo abbassare un po’ le aspettative. Non deve essere un giocatore sotto pressione. Non ...