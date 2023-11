Borse | Europa cauta aspetta Lagarde A Milano bene Leonardo

Leggi su ilsole24ore

(Di giovedì 16 novembre 2023) Prevale la cautela sui timori di un raffreddamento dell'economia, dopo l'entusiasmo delle ultime sedute che ha portato l'sui massimi da oltre un mese. Attesa per i dati dagli Usa e per gli interventi della presidente Bce e di de Guindos. Asia in calo dopo l'incontro Biden-Xi