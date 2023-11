Biscotti alla cannella | la ricetta che non può mancare a Natale

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 16 novembre 2023) Sentite anche voi profumo dinell’aria? Paesi e città iniziano a vestirsi a festa e anche nelle nostre dimore, pian piano, stanno comparendo festoni e decori. Ormai dicembre è alle porte e per respirare appieno l’atmosfera, non dobbiamo far altro che preparare questi dolcetti. Chi di noi, poi, dispone di taglia-natalizi, potrà creare le formine più divertenti e a tema per coccolare stomaco, vista e anima. Se non ne abbiamo, possiamo utilizzare un semplice bicchiere. Questa ricorrenza tanto attesa dai più piccoli, fa tornare bambini anche gli adulti! Proprio per questo mi diverto a realizzare questa, facilissima e velocissima, con l’aiuto dei bimbi di casa. Le loro manine svelte sanno ritagliare i miglioridel circondario ...