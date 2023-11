Bimbo di 9 anni fruttato per spacciare droga | arrestate due persone

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 16 novembre 2023) : si tratta della madre e del compagno Due, marito e moglie rispettivamente di 50 e 35, sono stati arrestati ad Andria con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e ricettazione. A loro carico anche un’aggravante, ovvero lo sfruttamento di minore. Dalle indagini, condotte dai carabinieri, è infatti emerso che la coppia utilizzava il figlio della donna, di appena 9, per riscuotere i crediti della loro attività illecita. Le indagini sono partite dopo l’arresto in flagranza di reato dell’uomo, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacenti e detenzione di due armi modificate e di munizioni clandestine. Nel corso delle perquisizioni, nello specifico, sono stati trovati nella disponibilità dell’uomo “17,99 grammi di cocaina suddivisa in 5 dosi; materiale da taglio; materiale ...