Biden | Xi Jinping è un dittatore perché leader di un Paese comunista | e Blinken gesticola imbarazzato - VIDEO

: "Fiducioso su ostaggi, grande collaborazione con il Qatar" Il presidente americano Joe, oggi a colloquio con il presidente cinese Xi, si è detto "leggermente fiducioso" sulla ...

Usa-Cina, Biden: “Lavoriamo insieme su Ia e clima”. Xi: “Voltarsi spalle non è un’opzione” Sky Tg24

USA-Cina, Xi Jinping e quella stretta di mano con Joe Biden: «Non è un opzione girarsi le spalle» Open

President Xi Jinping and US President Joe Biden on Wednesday had a candid and in-depth exchange of views on strategic and overarching issues critical to the direction of China-US relations and on ...Leaders in San Francisco will also be able to focus more clearly on their objectives now that one of the summit's major distractions is out of the way: Biden's meeting with Chinese President Xi ...