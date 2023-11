Biden tuona | stop a Israele solo quando Hamas non potrà più uccidere

Leggi su iltempo

(Di giovedì 16 novembre 2023) Dopo l'incontro con il presidente cinese Xi Jinping, che si è concluso con un disgelo tra le due potenze ma con uno scontro sulle sanzioni e su Taiwan, il presidente degli Stati Uniti Joe, nel corso di una conferenza stampa, ha rilasciato anche delle dichiarazioni sul conflitto che sta mettendo in ginocchio il Medio Oriente. "Non so quanto durerà la guerra a Gaza. L'operazione israeliana finirànon avrà più la capacità di, abusare e fare cose orribili agli israeliani'', hato. Allo stesso tempo,ha ricordato che "le persone vengono uccise a Gaza" e ha chiarito che "ha l'obbligo di usare la massima cautela possibile nel perseguire i propri obiettivi.ha detto che intende attaccare nuovamente gli ...