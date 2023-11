Biden incontra Xi | “Progressi importanti” Ma per il presidente Usa il leader cinese è “un dittatore” La replica | “Irresponsabile”

Leggi su tpi

(Di giovedì 16 novembre 2023) Riprende il dialogo ad alto livello tra Cina e Stati Uniti, dopo le tensioni degli ultimi anni. Lo ha confermato Joedopo il vertice a San Francisco con Xi Jinping. “Siamo tornati a comunicare in maniera diretta, aperta, chiara”, ha detto ilstatunitense, parlando di “” nelle relazioni tra i due paesi, scese ai livelli più bassi da quando, nel 1979, hanno instaurato relazioni diplomatiche. In particolare, Pechino si è impegnata a riaprire i canali di comunicazione militari chiusi dopo la visita ad agosto 2022 dell’alloradella Camera statunitense, la democratica Nancy Pelosi. I due paesi hanno anche raggiunto un’intesa per istituire un gruppo di lavoro sulla lotta contro il narcotraffico. Pechino ha detto che bloccherà l’esportazione dei materiali ...