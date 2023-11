Biden e Xi siglano il disgelo | “La rivalità non sia conflitto | il mondo è abbastanza grande per entrambi”

(Di giovedì 16 novembre 2023) È durata circa due ore la prima sessione di lavori tra Joee Xi Jinping, arrivato nella serata di ieri a San Francisco per quello che si è confermato l’incontro del. I due presidenti, che hanno di fronte altre due sessioni di lavoro, per un tempo complessivo che potrebbe arrivare a quattro ore, hannosottolineato la necessità di consolidare le relazioni, pur nelle profonde differenze, nella competizione e nelle “tensioni” che caratterizzano i rapporti tra Usa e Cina. Ma su Taiwan il clima resta teso.a Xi: “Le tensioni non devono sfociare in un” “Le tensioni non devono sfociare in un”, ha dettoa Xi all’inizio del bilaterale, sottolineando “l’importanza che noi due ci comprendiamo chiaramente”. “Credo sia ...

'Per governare il fenomeno dell'IA " ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso " occorre prevedere, come ha fatto il Presidente USAe come sta avvenendo in ...

Biden e Xi siglano il disgelo: "La rivalità non sia conflitto, il mondo è ... Secolo d'Italia

Usa e Cina in procinto di siglare un accordo per la lotta al fentanyl AboutPharma

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad A ...“Per governare il fenomeno dell’IA – ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso – occorre prevedere, come ha fatto il Presidente USA Biden e come sta avvenendo in ambito ...