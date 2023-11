Biden e Xi Jinping | prove di disgelo | come è andata

(Di giovedì 16 novembre 2023) L'incontro trae Xia San Francisco non rappresenta un reset, ma una ripresa del dialogo a tutti i livelli, anche militari, per, ha detto il presidente americano all'omologo cinese, '...

L'incontro trae Xia San Francisco non rappresenta un reset, ma una ripresa del dialogo a tutti i livelli, anche militari, per, ha detto il presidente americano all'omologo cinese, 'fare in modo che ...

Usa-Cina, Biden: “Lavoriamo insieme su Ia e clima”. Xi: “Voltarsi spalle non è un’opzione” Sky Tg24

Perché è importante l’incontro tra Xi Jinping e Joe Biden Il Post

«Abbiamo fatto alcuni importanti progressi, i colloqui sono stati molto costruttivi e produttivi»: Joe Biden ha sintetizzato così le 4 ore di faccia a faccia con Xi Jinping, il primo dopo un anno in c ...Un accordo utile per riattivare il dialogo e poco altro. L'incontro tra Joe Biden e Xi Jinping nella cornice dell'elegante tenuta Filoli Estate, già set della soap Dynasty, è andato come previsto. Un ...