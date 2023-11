Biden e Xi Jinping parlano di pace «Il mondo è abbastanza grande per tutti e due»

Il presidente degli Stati Uniti Joee il leader cinese Xihanno concordato di riprendere le comunicazioni militari e cooperare sulle politiche antidroga, segno che i legami stanno ...

Usa-Cina, Biden: “Lavoriamo insieme su Ia e clima”. Xi: “Voltarsi spalle non è un’opzione” Sky Tg24

Perché è importante l’incontro tra Xi Jinping e Joe Biden Il Post

State news agency Xinhua is touting "Xiplomacy" and the need to "build bridges" and "coexist peacefully," but Gao said he is "moderately optimistic" about the chances the meeting will thaw China-U.S.Joe Biden and Xi Jinping agreed to “pick up the phone” to each other to avoid “miscalculations”, the US president said, as they agreed to restore military communications and ease tensions. The US ...