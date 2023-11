Biden e Xi Jinping | accordo raggiunto sul clima

(Di giovedì 16 novembre 2023) I presidentie Xisi sono incontrati ieri mattina a Filoli, una sontuosa tenuta a Sud di San Francisco, segnando un possibile punto di svolta nelle relazioni tra Stati Uniti e Cina.ha sottolineato l’importanza di una comunicazione chiara e priva di malintesi tra leader, affermando: “Dobbiamo garantire che la concorrenza non si trasformi in conflitto.” Xi ha risposto sottolineando le differenze tra i due Paesi ma esprimendo fiducia nel futuro delle relazioni bilaterali.Leggi anche:incontra Xi, momento storicosull’urgenza della crisitica Prima dell’incontro, gli inviati speciali per il, John Kerry e Xie Zhenhua, avevano giàunsull’urgenza ...

Al termine, un bilancio più che positivo per Joee Xi, che centrano l'obiettivo di stabilizzare i rapporti tra Cina e Stati Uniti. Come raccontato ieri , questo non cambia il più ampio ...

Usa-Cina, Biden: “Lavoriamo insieme su Ia e clima”. Xi: “Voltarsi spalle non è un’opzione” Sky Tg24

Perché è importante l’incontro tra Xi Jinping e Joe Biden Il Post

Un accordo utile per riattivare il dialogo e poco altro. L'incontro tra Joe Biden e Xi Jinping nella cornice dell'elegante tenuta Filoli Estate, già set della soap Dynasty, è andato come previsto. Un ...«Avviato il disgelo» tra Cina e Stati Uniti: i colloqui tra i due Paesi sono stati «molto costruttivi e produttivi», anche se restano ancora alcune questioni in sospeso ...