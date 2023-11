Biden | con Xi fatti alcuni importanti progressi

(Di giovedì 16 novembre 2023) Milano, 16 nov. (askanews) – “Oggi abbiamo fatto. Credo innanzitutto di essere lieto di annunciare che dopo molti anni di sospensione stiamo riavviando la cooperazione tra gli Stati Uniti e la Cina”. Ha iniziato così Joela conferenza stampa dopo il vertice con il leader cinese Xi Jinping a San Francisco. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato di una intesa per la lotta al narcotraffico, in particolare contro il fentanil. “Apprezzo l’impegno del presidente Xi su questo tema”, ha detto, il quale ha confermato le indiscrezioni sulla riapertura delle comunicazioni militari tra i due paesi. Senza un dialogo, ha dichiarato, “accadono gli incidenti, le incomprensioni. Quindi torniamo alla comunicazione diretta, aperta, chiara”. “Accolgo con favore i passi ...

The Eu doesn't seek peace Emmanuel Macron flew to Washington and convinced Joeto attend a ... Ecco come 13 anni fa Eugenio Scalfari videgrande lucidità lo sviluppo... In occasione della ...

Perché l'incontro tra Xi Jinping e Joe Biden deve andare bene WIRED Italia

Usa-Cina, Biden: “Lavoriamo insieme su Ia e clima”. Xi: “Voltarsi spalle non è un’opzione” Sky Tg24

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...In una scenografica residenza alle porte di San Francisco, i presidenti degli Stati Uniti e della Cina, Joe Biden e Xi Jinping, hanno dato il via a un incontro di quattro ore mirato a ripristinare il ...