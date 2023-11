Berrettini fa faville con Rianna | l’avvistamento fa sognare i tifosi

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 16 novembre 2023)è stato avvistato cone tanto è bastato per scatenare le fantasie dei: cosa bolle in pentola? È del tutto normale che in questi giorni non sia in cima ai pensieri dei tennissofili del Bel Paese. Con Jannik Sinner impegnato a Torino a confrontarsi con i grandi, è ovvio che poco o per nulla si parli di Matteo, reduce da una stagione piuttosto travagliata e conclusasi, come se non bastasse, con il divorzio dal suo storico allenatore. AnsaFoto – Ilveggente.itMa è proprio mentre i Maestri si battono sul cemento del Pala Alpitour che il romano, sullo sfondo, sta faticosamente cercando di rimettere insieme i pezzi e di costruire le fondamenta del suo futuro. Non è ancora certo se abbia o meno siglato un accordo con un nuovo coach, benché le indiscrezioni riguardanti ...