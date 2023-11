(Di giovedì 16 novembre 2023) ROMA - Un'assenza che non è passata inosservata quella di Matteodomenica scorsa alle Nitto Atp Finals. Nel giorno del vittorioso debutto di Jannikcontro Stefanos Tsitsipas , il ...

ROMA - Un'assenza che non è passata inosservata quella di Matteodomenica scorsa alle Nitto Atp Finals. Nel giorno del vittorioso debutto di Jannik Sinner contro Stefanos Tsitsipas , il tennista romano ha preferito andare all'Olimpico per assistere al ...

Berrettini e i complimenti poco convinti a Sinner: il video diventa virale Corriere dello Sport

Melissa Satta e Matteo Berrettini, vacanza d’amore sulla neve (ma i soliti hater non apprezzano) Corriere della Sera

La 37enne showgirl ha pubblicato su Instagram alcuni scatti della giornata trascorsa a Zermatt con il fidanzato tennista e molti follower non si sono lasciati sfuggire l’occasione per criticare la cop ...Le ATP Finals 2023 stanno per iniziare e l’atmosfera a Torino, città ospitante del torneo, è carica di aspettativa. Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana di Tennis, ha condiviso le sue ...