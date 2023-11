Bergamo pronta per il Natale | apre il «Villaggio» | venerdì la ruota e sabato la giostra - Foto by night e video

(Di giovedì 16 novembre 2023) GLI APPUNTAMENTI. Si respira l’aria dele ormai è quasi tutto pronto.ildiin piazzale Alpini, nel pomeriggio entrerà in funzione lapanoramica in piazza Matteotti mentrela storicain piazza Vittorio Veneto aprirà i battenti dopo essere arrivata giovedì sul Sentierone.

Italia Meloni contro la Costituzione: blocca la crescita e va riformata La premier è giàper ...è anche la carta che Meloni si gioca di fronte all'assemblea generale di Confindustriae ...

Bergamo, squadre di pronto intervento per le riparazioni delle strade: il bando Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Manutenzioni urgenti, il Comune di Bergamo lancia il pronto intervento strade in 90 minuti BergamoNews.it

Il montaggio della ruota era cominciato lunedì, ora tutto è pronto: la ruota aveva fatto la sua comparsa in centro per la prima volta nel 2019; quest’anno gioca d’anticipo. Per il 24 novembre è invece ...L’opera attesa per il 2014 seguirà l’idea iniziale: una gallaeria di 2,5 km tra Lecco e Calolziocorte. Dopo l’ok del commissario straordinario serviranno altri 24 mesi prima dell’avvio dei lavori.