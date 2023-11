Belen Rodriguez “vuole un figlio da Elio Lorenzoni” | il desiderio più dolce

Leggi su dilei

(Di giovedì 16 novembre 2023)un terzodal nuovo fidanzato? Secondo le recentissime indiscrezioni sembrerebbe proprio di sì. Dodici anni di conoscenza legano la coppia sulla bocca di tutti, ma sono solo cinque i mesi di frequentazione (secondo quanto ammesso di recente dalla showgirl). Eppure sembra che tra i due le cose vadano a gonfie vele: un amore tenuto segreto in un primo momento, ora emerge evidente dalle foto e dalle storie postate dalla modella argentina sul suo account Instagram. Una storia che fa chiacchierare e discutere, dividendo i fan tra chi è preoccupato dalle recenti mosse della conduttrice, chi si mostra felice per lei e chi rimane in attesa di ulteriori sviluppi.e il terzoda ...