Behrami sicuro | “Napoli di Mazzarri? Sarà un martello sulle palle inattive”

(Di giovedì 16 novembre 2023) L’ex centrocampista del, Valon, si è soffermato su quello cheil nuovoallenato da Walter. Il centrocampista ex, Valon, ha condiviso le sue opinioni sul nuovo allenatore Walterin un’intervista esclusiva al quotidiano Il Mattino.ha sottolineato l’approccio tattico di, affermando che iladotterà ora un sistema di gioco 4-3-3, evidenziando l’atteggiamento aggressivo del coach anchesituazioni di. “Può dare a sé stesso una visione diversa. Quello del nostronon era un 3-5-2, perché gli esterni erano molto alti e Hamsik andava a ...

Behrami svela il segreto di Mazzarri: Volutamente si ridicolizza ... Sport Fanpage

Milan-Udinese, Del Genio su Marelli: 'Mai visto così arrabbiato, bravo Behrami' AreaNapoli.it

Valon Behrami, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Mattino soffermandosi anche sull'approccio con gli azzurri da parte del nuovo tecnico Walter Mazzarri: "Può ...Le parole di Valon Behrami, ex centrocampista, sul ritorno al Napoli di Walter Mazzarri come allenatore. I dettagli Valon Behrami ha parlato del Napoli a Il Mattino. PAROLE –«Lui è uno che volutamente ...