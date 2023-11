Beautiful | anticipazioni 18 novembre | Brooke ha un terribile sospetto

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 16 novembre 2023)18: aspro confronto trae Taylor. Cosa riguarderà? Avete un’idea? Comunque ve lo raccontiamo subito!18affronta Taylor per Douglas…e Ridge!va a parlare con Taylor del futuro di Douglas. Però secondo la Logan non c’è in gioco solo il bambino, ma anche il proprio matrimonio! …E se l’ex moglie di Ridge, per portarglielo via, avesse spinto Thomas a cercare di riprendersi legalmente suo figlio, sottraendolo a Hope? Insomma, se l’ex rivale in amore stesse usando il nipotino? E’ questo, che sospetta la “bionda”! Come replicherà la “mora”?, cosa succederà entro la fine del mese e oltre? L’ansia di Hope non si placherà. La ...