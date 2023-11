Beatriz D’Orsi fa una dedica a Brando Ephrikian fuori da Uomini e Donne FOTO

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 16 novembre 2023) Il trono dista diventando abbastanza movimentato ultimamente. Il ragazzo, infatti, ha baciato entrambe le sue corteggiatrici, cosa che ha generato non poco sgomento in studio. Ad ogni modo, in queste ore, una delle due ragazze ha deciso di pubblicare un contenuto su Instagram, che ha tutta l’aria di essere unaal tronista. Vediamo cosa ha scritto. Lainaspettata dida UeDsta conoscendo due corteggiatrici ae Raffaella Scuotto. Le due ragazze sono estremamente diverse tra loro. La prima è molto più pacata e ...