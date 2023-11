Battipaglia | minaccia e aggredisce i carabinieri | arrestato

(Di giovedì 16 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 14 novembre, idel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno, in flagranza Nija ABDOLLAH per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale in quanto lo stesso durante le operazioni di identificazione relative al controllo di polizia,va e aggrediva i militari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

