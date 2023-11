Basket | Calandrelli capo allenatore della selezione regionale

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 novembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiLa Fip Campania ha fissato tre sessioni di allenamento nei giorni di lunedì 13 e mercoledì 15 novembre, ai quali susseguiranno altri allenamenti, in relazione al progetto “Academy Italia Femminile 2024”, in cui le giovani promesse delfemminile campano nate negli anni 2009 e 2010 hanno avuto la possibilità di mettersi in mostra sotto gli occhi attenti di coach Valentina, in collaborazione con coach Nunzio Martone. Questo progetto ha l’obiettivo di iniziare già dalla prima adolescenza a monitorare le atlete che nel futuro comporranno il rosternazionale; proprio per questo, le giovani atlete convocate sono state suddivise in tre gruppi in modo tale da permettere agli allenatori di osservare con maggiore attenzione ogni singola giocatrice. In casa Cestistica Benevento, oltre ...