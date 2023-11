Basciano pubblica la lettera dell’avvocato contro Sophie Codegoni | “Fammi vedere mia figlia”

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 16 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Dopo le interviste rilasciate a Verissimo,e Alessandrosembrano non deporre l’ascia di guerra. L’ex gieffino nelle ultime ore hato una mail con dettagli non indifferenti sul suo attuale rapporto con la madre di suainviata dal suo avvocato all’avvocato dell’ex compagna. All’interno della mail si leggono retroscena decisamente compromettenti per l’ex tronista di Uomini e Donne.e Alessandrosono tornati insieme? ...