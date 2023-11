Barbara Alberti | “Ho tradito mio marito Il sess0 dopo gli 80? Ridicolo”

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 16 novembre 2023), 80 anni compiuti lo scorso aprile, sarà tra i co-conduttori di “Rebus” in onda su Rai3. La scrittrice, giornalista e drammaturga umbra è legata da 60 anni ad Amedeo Pagani e non ha dubbi nell’indicare il segreto della longevità della loro unione. “Cu*o”, dice in un’intervista al “Corriere della Sera”. Per una decina di anni, però, i due sono stati lontani. “In passato, ci siamo lasciati – confessa – Se avessimo divorziato me lo ricorderei, o almeno ricorderei la trafila legale. Chissà”. “L’ho– svela – Con chi? E secondo lei io adesso glielo dico?”. Il tradimento, però, lo ha sperimentato sulla sua pelle. “Tanto tempo fa da un mio ex – ricorda – È andata che una sera lui mi dice che va a giocare a carte a casa di Lina Wertmüller, ma io chiamo Lina e di lui manco l’ombra. L’ho messo ...