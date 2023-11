Balneari | l' Unione europea ha inviato a Roma la lettera d' infrazione

(Di giovedì 16 novembre 2023) Ladi procedura diverso l'Italia, contenente il parere motivato dell'esecutivo europeo sul dossier delle concessioni dei, è stata inviata adalla Commissione. L'invio della missiva è nuovo passo nell'attivazione nella procedura diper il mancato adeguamento alla direttiva Bolkenstein. Il titolo della missiva è "Concessioniin Italia - Violazione della Direttiva e dei Trattati in funzione dell'Ue" ed è visibile nella pagina web della Commissione che contiene e aggiorna gli atti relativi alle procedure di infrazioni aperta. La data riportata è quella odierna. Uno Stato membro, una volta che riceve il parere motivato della Commissione su un caso specifico, ha due mesi di tempo per rispondere e adeguarsi alle ...

...la normativa pertinente e la pratica esistente a quel tempo in Italia di prorogare automaticamente le autorizzazioni vigenti delle concessionierano incompatibili con il diritto dell'. ...

