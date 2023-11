(Di giovedì 16 novembre 2023) Tre minuti, tra il 12' e il 15' del primo tempo, sono bastati adper siglare unacontro Hong Kong con il suo Iran nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Il " ...

Tre minuti, tra il 12' e il 15' del primo tempo, sono bastati adper siglare una doppietta contro Hong Kong con il suo Iran nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Il " Messi iraniano", così come lo chiamano in patria, si è reso ancora ...

Azmoun, tutti pazzi per il Messi iraniano: che doppietta in un quarto d'ora! Corriere dello Sport

Azmoun, il 'Messi iraniano' della Roma: con le donne e contro il ... Goal.com

L'attaccante della Roma firma due gol nel giro di tre minuti, trascinando l'Iran nelle qualificazioni ai Mondiali ...Cominciano le partite delle nazionali. Il primo a ascendere in campo sarà il Belgio di Lukaku in amichevole contro la Serbia. Possibile che l’attaccante venga utilizzato solo per ...