Azioni Amazon | attenzione alle truffe telefoniche

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 16 novembre 2023)da acquistare con un investimento di soli 250€ e un rendimento mensile promesso di migliaia di euro, è l’ultima truffa che coinvolge il noto e-commerce e in cui hanno provato a farmi cascare. I truffatori trovano ogni giorno nuovi sistemi per guadagnare in modo illecito, spesso vengo contattato da chi tenta di farmi acquistare “” ad alto rendimento. Si tratta di una truffa sugli investimenti che ha lo scopo di far, come minimo, sborsare denaro, ma c’è qualcosa di inquietante in queste telefonate. Truffa dello squillo: cos’è e come difendersiin vendita tramite telefono? La stessa società di Seattle si è attivata per informare i propri clienti di queste nuove metodologie di tentateche, in alcuni casi, vanno anche a buon ...