Aversa | verso le elezioni | LPCS conferma Antonio di Ronza alla guida del movimento

(Di giovedì 16 novembre 2023). Ilpolitico La politica che serve in queste settimane è impegnato nel proseguire nell’ascolto attento dei bisogni e delle aspettative dei cittadini, insieme all’analisi puntuale di quanto fatto, di quanto programmato in questi anni di amministrazione e anche di quanto non fatto. Riteniamo che un dialogo aperto e inclusivo, anche critico sia fondamentale per continuare a costruire un futuro migliore per tutti i cittadini. In questa fase cruciale, a poche settimane dalle dimissioni del Sindaco, lavoriamo insieme per formare una lista coesa che possa continuare e potenziare il progetto politico avviato nel 2019. La collaborazione con altri movimenti politici e culturali e l’unità valoriale come equità, rigore e trasparenza, sono al centro della nostra agenda politica, poiché crediamo che solo insieme possiamo affrontare le sfide attuali ...