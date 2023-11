Avatar | Frontiers of Pandora | rivelati i contenuti del Season Pass

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 16 novembre 2023) Un mondo di gioco espandibile come gli incassi di James Cameron, quello diandrà oltre le “” dicon ilSiccome non si può parlare di “Tripla A” senza includereextra nel sempre più aleatorio concetto di “stagione”, ecco che ilsi fa strada anche tra i Na’vi diof. Come potete vedere nel tweet qui sotto, la direttrice creativa Andrada Greciuc conferma la presenza di due espansioni alla storia che arriveranno entro la fine del 2024. Incluso nella versione Gold (da non confondersi con la fase gold) del gioco di base con un sovrapprezzo, nonché nella Ultimate Edition (tre edizioni diverse, come in Mario + Rabbids: Sparks ...