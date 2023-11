Australia | il “terribile” Casuario torna sulle sue spiagge

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 16 novembre 2023) Bingil Bay, 16 novembre 2023 – Una “bella” sorpresa quella che si sono travati davanti i frequentatori di una spiaggiana, rimasti scioccati quando un enorme uccello, considerato da alcuni il più pericoloso del mondo, è emerso dall’acqua. Il video dell’avvistamento è stato rilasciato dalle autorità recentemente e ha già conquistato i social di tutto il mondo. L’uccello, conosciuto come, è stato avvistato a Bingil Bay, nel nord-est dell’.E’ stato poi segnalato al Dipartimento per l’Ambiente e la Scienza del Queensland. (Fonte: Agi) Caratteristiche delIlè un grande uccello non volatore originario dell’e della Nuova Guinea. È considerato uno degli uccelli più grandi e pesanti al mondo. Ne esistono tre specie: il ...