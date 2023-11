Aumento imposte | per quali con la Legge di Bilancio 2024? Elenco aggiornamento 16 NOVEMBRE

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 16 novembre 2023) Ultime notiziecresceranno con ladi: continua l’iter delladi. Se la manovra dovesse essere approvata così com’è, in parallelo al taglio del cuneo fiscale, via libera alla maggiorazione di alcune tasse. Undei balzelli destinati a crescere. Riforma Premierato: cosa cambierà? Il disegno diin parallelo a taglio cuneo: continua l’iter delladi. La manovra per il prossimo anno dovrebbe essere ...