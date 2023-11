Audero e il suo ‘record’ in maglia Inter | più date per rovinare la statistica

Leggi su inter-news

(Di giovedì 16 novembre 2023)è una delle tante novità dell’in questa stagione ma è anche l’unica su cui Inzaghi non sta facendo affidamento. Il portiere italo-indonesiano aspetta la sua occasione, che finalmente potrebbe arrivare presto. Quasi sicuramente entro la fine dell’anno solare POSTO FISSO – Il momento di Emilnon è ancora arrivato. Colpa (si fa per dire) sicuramente di Yann Sommer, che non dà motivo a Simone Inzaghi di alternare i due portieri. E colpa del calendario, che non offre occasioni per testare il dodicesimo. Il classe ’97 di Mataram, in prestito dalla Sampdoria, vanta un curioso record. Al momentoè l’unico calciatore dell’sempre presente nelle distinte di Inzaghi ma mai impiegato. Sedici convocazioni e sedici presenze in panchina al fianco di Inzaghi e staff. Il terzo portiere ...