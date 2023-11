Atp Finals Torino 2023 | programma | ordine di gioco e orari venerdì 17 novembre

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 novembre 2023) Ile l'didi17alle Atpdi. Si chiude il girone rosso, pronto a decretare il suo secondo semifinalista. Perché il primo già lo conosciamo ed è Daniil Medvedev. Carlos Alcaraz, battendo il russo alle 14:30, si garantirebbe l'altro posto tra i primi quattro del torneo. In caso di sconfitta dello spagnolo, allora sarebbe Zverev ad avere la ghiotta chance, battendo Rublev nel match serale. Ildi17Ore 12:00: Koolhof/Skupski vs Bopanna/Ebden Non prima delle ore 14:30: Alcaraz vs Medvedev Non prima delle ore 18:00: Ram/Salisbury vs Hijikata/Kubler Non prima delle ore 20:30: Zverev vs Rublev